“دبي لمشاريع الطيران ” تؤجل الموعد النهائي لمناقصة نظام نقل المسافرين في مطار آل مكتوم

أجلت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية الموعد النهائي لمناقصة نظام نقل المسافرين في مطار آل مكتوم الموعد النهائي إلى 2 يوليو بدلاً من 30 مايو.

وشملت الشركات التي تقدمت بعروضها كلاً من:

– “ألستوم” الفرنسية.

-“بومباردييه” الكندية.

– “ميتسوبيشي” اليابانية.

– “سيمنز” الكندية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام نقل آلي يمكنه نقل الركاب بين مبنى الركاب والجانب الآخر من الكونكورس للوصول إلى الطائرات والربط بينهم داخل الكونكورس، وعندما يتم الإنتهاء منه سوف يكون له جانبان الأول من أربعة مسارات لربط مباني المطار بالكونكورس في مواجهة الطائرات، والثاني من مسارين للربط بين جانبي الكونكورس.

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