“دبي لمشاريع الطيران ” تطلق مناقصة استكمال نفق “الأمتعة” في “مطار آل مكتوم”

أطلقت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مناقصة استكمال نفق الأمتعة في مطار آل مكتوم الدولي، وطلبت من شركات المقاولات تقديم عروضها قبل الثامن من آذار.

وأشارت الشركة إلى أن العرض يشمل استكمال عمليات حفر الأنفاق الخاصة بأنظمة نقل الأمتعة في المطار.

وأضافت أن الشركات التي وجهت لها الدعوة شملت كلاً من ” إيه اس جي سي ” الإماراتية، و “المقاولون المتحدة” اللبنانية، و “داتكو” الإماراتية، و ” جيه أند بي” القبرصية”، و “لارسن أند توبرو” الهندية، و “سيكس كونستراكت البلجيكية”.

و تصل تكلفة توسعة مطار آل مكتوم الدولي إلى 32 مليار دولار، وتهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً، ويسعى التصميم الجديد إلى تقليل ممرات السير للركاب، ومن المتوقع أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي المطار الرئيسي لدبي ويقوم بهذا الدور حالياً مطار دبي الدولي.