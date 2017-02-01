“دبي لمشاريع الطيران الهندسية” تطرح مناقصة أنظمة النقل في “مطار آل مكتوم”

قالت مصادر أن شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ستطرح مناقصة جديدة في مطار آل مكتوم الدولي قبل نهاية فبراير.

وأشارت مصادر إلى أن العقد يشمل إنشاء أنظمة لنقل المسافرين من داخل المطار بين محطات الركاب الأرضية.

وأوضحت أن الشركة رشحت أربع شركات للمشاركة في المناقصة، وهي شركة “بومبارديه” الكندية، و “ألستوم” الفرنسية، و “سيمنز” الألمانية، و “ميتسوبيشي” اليابانية.

وهدف توسعة مطار آل مكتوم الدولي إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى ما يزيد عن 220 مليون مسافر ومناولة 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ومن المتوقع أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي المطار الرئيسي لدبي ويقوم بهذا الدور حالياً مطار دبي الدولي.