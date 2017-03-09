“دبي لمشاريع الطيران الهندسية” تؤجل مناقصة نفق الأمتعة في مطار آل مكتوم

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أجلت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مناقصة استكمال نفق الأمتعة في مطار آل مكتوم الدولي من 8 إلى 22 مارس .

وأوضحت الشركة أن طول النفق يبلغ 4 كيلومترات، وعرضه 33 متراً بعمق 15 متراً، ويستخدم لتركيب أنظمة نقل الأمتعة بين المحطة الغربية في المطار ومباني الكونكورس، لافتة إلى ان العرض يشمل استكمال عملية حفر النفق.

و شملت الشركات التي وجهت لها الدعوة كلاً من “إيه اس جي سي” الإماراتية، و “المقاولون المتحدة” البنانية، و “داتكو” الإماراتية، “جيه أند بي القبرصية”، و “لارسن أند توبرو” الهندية، و “سيكس كونستراكت” البلجيكية.

و تصل تكلفة توسعة مطار آل مكتوم الدولي إلى 32 مليار دولار، وتهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً، ويسعى التصميم الجديد إلى تقليل ممرات السير للركاب، ومن المتوقع أن يصبح مطارآل مكتوم الدولي المطار الرئيسي لدبي ويقوم بهذا الدور حالياً مطار دبي الدولي.

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Tags:طيرانمشاريعمطار آل مكتوم
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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