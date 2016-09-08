“دبي للعقارات”: نتوقع تعافي السوق العقاري في النصف الثاني 2016

قال “عبد الله محمد لاحج ” الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبي للعقارات” أن المجموعة أنجزت نحو 35 ألف وحدة سكنية، و1.7 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، و 2.8 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح_ أن المشاريع التي طورتها المجموعة تضم 86 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه يبلغ عدد الغرف الفندقية قيد التطوير لمجموعة دبي للعقارات نحو 3000 ألف غرفة فندقية.

وأكد على أن غالبية المشاريع التي تم إطلاقها تتسم بأسعار معقولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام متوسطي الدخل الدخول في مجال شراء العقارات.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة عدد سكان دبي بنسبة 7% خلال السنوات الست القادمة ليصل إلى 5.2 مليون بحلول عام 2030، مما يعني الحاجة إلى 35 ألف وحدة سكنية إضافية، متوقعاً تعافي سوق العقار خلال النصف الثاني من العام الجاري مستنداً إلى تقرير “فاليو سترات” الصادر عن مؤسسة الاستشارات العقارية.

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