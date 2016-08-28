“دبي للعقارات” تطلق منازل ” كاسا دورا” في مجمع سيرينا بدبي لاند

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-25 12:23:55Z | | ÿvüÿÿµüÿÿ}ýÿÿ+´4äí

أعلنت “دبي للعقارات”، عن طرح منازل التاونهاوس الجديدة ” كاسا دورا”، ضمن مجمّع سيرينا السكني بدبي لاند، في مركز المبيعات وخدمة العملاء التابع للشركة بمنطقة رأس الخور .

وتضم الشقق السكنية من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم إضافة إلى غرفة المساعدة المنزلية، ويعتمد تصميم هذه الشقق على الطراز البرتغالي .

و يقع مشروع ” سيرينا” على مقربة من وسط مدينة دبي، وكذلك يتصل مباشرة بشارع الإمارات، ويحيط به عدد من المجمعات السكنية التي طورّتها “دبي للعقارات”، ويضم المشروع مساحات تجزئة تمتد على نحو 100 ألف قدم، مخصصة للتأجير، بالإضافة إلى مرافق أخرى .

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Tags:#عقاراتدبي للعقاراتمنازل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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