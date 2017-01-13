“دبي للطيران” توقع 3 عقود لتوسيع “مطار آل مكتوم الدولي”

وقّعت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية 3 عقود لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، تتضمن أعمال التوسعة الأرضية للموقع ومواقف الطائرات والخدمات.

وشملت العقود الموقعة، عقد التسوية الأرضية للموقع مع شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، وعقد تنفيذ الخدمات اللوجستية مع National Contracting & Transport، وعقد مع ناشونال ويل لتنفيذ شبكة مسارب ومواقف للطائرات لخدمة مبنى المسافرين الحالي.

وتوقعت المؤسسة- الانتهاء من إنجاز أعمال التسوية الأرضية للموقع في يونيو 2018.

وأشارت إلى أن مستندات العطاء لمشروع نظام نقل ومناولة أمتعة المسافرين في المطار، قد تم استلامها في أوائل ديسمبر من العام الماضي من الشركات المشاركة بهذا العطاء، وستكون الخطوة القادمة.

وقالت إنه سيتم قريباً طرح عدة عطاءات لأعمال ضخمة ومتخصصة مرتبطة بمشروع توسعة المطار تتضمن الأعمال الخرسانية تحت منسوب الأرض.