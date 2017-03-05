“دبي للسياحة” تضع مجموعة من القوانين والأنظمة الجديدة

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن وضع مجموعة من القوانين والأنظمة الجديدة التي تتعلق بالمخيمات والرحلات البرية.

وأشارت الدائرة إلى أن الهدف من القوانين والاشتراطات الجديدة هو تحسين تجارب الرحلات البرية السياحية التي تشتهر بها دبي.

وأوضحت أنه من ضمن الأنظمة الجديدة التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بالرحلات البرية هو توفير التدريب اللازم لفريق العمل الذي يقوم بالاسعافات الأولية ضمن مركبات الدفع الرباعي المخصصة للجولات السياحية.

ولفتت إلى أنها ستوفر معلومات وافية لشركات الرحلات التي تنظيم المخيمات البرية “السفاري” حول المناطق التي يمكن تنظيم الرحلات فيها، وجوانب الصحة والسلامة، إلى جانب معلومات عن المخيمات البرية السياحية ومستلزمات التأمين والمرافق الأساسية.

ولم تذكر الدائرة أي تفاصيل إضافية عن القوانين التي سيتم تطبيقها والاشتراطات التي ستقوم بفرضها.