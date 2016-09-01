دبي للسلع تسجل أعلى أحجام تداول في 10 سنوات

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أن حجم التداول لديها وصل إلى حوالي 13 مليون عقد منذ بداية العام بنمو قدره 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت بذلك أعلى حجم تداول لهذه الفترة منذ أكثر من 10 أعوام، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي هذا العام 75 ألفاً و516 عقدا بقيمة تزيد عن 1.70 مليار دولار أمريكي.

وسجلت البورصة ارتفاعا ملفتا في متوسط الاهتمام المفتوح بواقع 156 الفا و965 عقدا بنمو بنسبة 167% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي 29 أغسطس الماضي سجلت البورصة أعلى مستوى اهتمام مفتوح على الإطلاق بواقع 503 الآف و262 عقدا بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار أمريكي.

وتشير مستويات الاهتمام المفتوح إلى ارتفاع ثقة المشاركين في السوق وزيادة مشاركتهم في بورصة دبي للذهب والسلع البورصة الأكبر والأكثر تنوعا في مجال تداول المشتقات في المنطقة.

وخلال شهر أغسطس بلغ متوسط عقود الروبية الهندية الآجلة المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع 41 ألفا و751 عقدا تقدر قيمتها بأكثر من 1.24 مليار دولار أمريكي .

كما سجلت عقود خيارات الروبية الهندية أعلى معدل اهتمام مفتوح على الإطلاق بواقع 5 آلاف و353 عقدا بزيادة بلغت 38 في المائة عن العام الماضي فيما سجلت عقود خيارات الروبية الهندية الآجلة نموا بنسبة 115 في المائة لحجم التداول منذ بداية العام مقارنة مع أحجام التداول لعام 2015.

ووصل متوسط حجم التداول اليومي لمجموعة منتجات الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع إلى الفين و749 عقدا في أغسطس بنمو قدره 15% عن العام الماضي بينما ارتفع متوسط الاهتمام المفتوح بنسبة 153% خلال عام 2016.

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