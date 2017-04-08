“دبي للذهب” و”السلع المتعددة” يوقعان اتفاقية مع “رأس الخيمة” لتطوير منتجات السبائك

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، وبنك رأس الخيمة الوطني، بهدف العمل معًا على تطوير منتجات سبائك، ويتم النظر حاليًا بموجب هذه المذكرة في إطلاق عقد الذهب الفوري للتجزئة.

وتستهدف هذه المنتجات مستثمري ومتداولي التجزئة على وجه التحديد، وسيتم عرضها على السلطات التنظيمية ذات الصلة للموافقة عليها قبل إطلاقها.

ويمكن أن يكون لهذا العقد المحتمل قيمة اسمية أصغر مقارنة بعقد الذهب الفوري الحالي من بورصة دبي للذهب والسلع، والذي ينطوي على تسليم فعلي لسبائك ذهب بوزن 1 كيلوغرام، وفقا لبيان رسمي صدر عن البورصة.

وسيكون العقد المحتمل للذهب الفوري للتجزئة مدعومًا بالكامل بذهب فعلي، وسيتم الاحتفاظ به إلكترونيًا مع القدرة على استرداده فعليًا.

وتوقعت بورصة الذهب أن يكون العقد مناسبًا أكثر لتجار التجزئة والمستثمرين والمتداولين الأصغر حجمًا والأكثر إقبالًا على المخاطر الموجودين في المنطقة، والباحثين عن منتجات ذهب معروضة من خلال بورصة مرخصة.