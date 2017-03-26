“دبي للاستثمار” تناقش توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة

دعت شركة “دبي للاستثمار” المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم الاثنين 10 أبريل القادم، على الساعة 4:30 عصرا، في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي، أن الجمعية العمومية ستناقش توصية مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، وكذا زيادة أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7 أعضاء.

كما ستنظر العمومية إلى تقارير كل من مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2016، والمصادقة عليها جميعا.

وسيتم تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابهم، والاطلاع على قرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب أعمال أخرى.

وفتحت الشركة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 26 مارس الجاري إلى 5 أبريل المقبل، ليتم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.