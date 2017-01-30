“دبي للاستثمار” تعتزم طرح أسهم تابعة لها خلال 9 أشهر

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للاستثمار ، أن المجموعة تخطط لطرح أسهم شركات تابعة لها، إذا استمر صعود السوق على مدى ستة أشهر إلى تسعة أشهر.

وأوضح أن شركة “إيميكول” التابعة للمجموعة والتي تعمل في مجال تبريد المباني من خلال ضخ المياه الباردة عبر أنابيب تعد من مقدمة الشركات المرشحة للطرح.

وذكر أن المجموعة تدرس إدراج نحو 30% من أسهم إيميكول التي تملكها كمشروع مشترك مع الاتحاد العقارية، لافتاً إلى أن طرح أسهم إيميكول كان مثار نقاش منذ عدة سنوات.

واضاف أن بنك الاستثمار المال كابيتال المملوك بنسبة 60% لـ دبي للاستثمار يعمل كمستشار مالي للإدراج.

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Tags:إيميكولاستثماردبي للاستثمار
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