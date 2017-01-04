“دبي للاستثمار” تضع حجر الأساس لمشروع “تلال مردف”

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وضعت شركة “دبي للاستثمار” أمس حجر الأساس لمشروع “تلال مردف” البالغة تكلفته 3 مليارات درهم، والذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقارية، وهي شركة التطوير العقاري التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن العمل في المشروع يتم على مرحلتين، حيث تم إطلاق المبيعات في “جناين” و “نسايم أفينو” في المرحلة الأولى، لافتة إلى أنه من المتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من العام 2018.

ويمتد المشروع على مساحة 3.9 ملايين قدم مربعة، وسيوفر عند اكتماله 1054 وحدة سكنية، تضم استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق “الدوبلكس” وفندق من فئة أربع نجوم.
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Tags:تلال مردفدبي للاستثمارمشروعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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