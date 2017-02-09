دبي للاستثمار تتفاوض مع مستثمرين لبيع 4 بنايات في “تلال مردف”

قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذين في شركة دبي للاستثمار، أن الشركة تتفاوض مع مستثمرين أفراد و شركات لبيع 4 بنايات في مشروع تلال مردف.

وأشار ابن كلبان إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع هذه البنايات سترتفع نسب المبيعات في تلال مردف إلى نحو 50%.

و تبلغ مساحة مشروع “تلال مردف” 3.9 مليون قدم مربع، ويضم وحدات سكنية وتجارية، ومرافق ترفيهية، ويوفر 1054 شقة متنوعة، تتباين بين وحدات الاستوديو، والشقق المكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبليكس، وفندق من فئة الاربع نجوم يضم 116 غرفة، و128 شقة فندقية ومستشفى يضم 230 سريراً.