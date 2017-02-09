“دبي للاستثمار” تتخارج من “مرموم” و “يونايتد سيلز”

أعلنت شركة “دبي للاستثمار” عن تخارج شركة “دبي للاستثمار الصناعي” التابعة لها بالكامل بنسبة 100% من مزرعة مرموم لإنتاج الألبان، ووحدة التوزيع التابعة لها “يونايتد سيلز بارتنرز” لمصلحة شركة “إيليت أجرو” الإماراتية التابعة لمجموعة الإمارات للاستثمارات المتقدمة.

وأوضح خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، أن النتيجة العامة لهذا التخارج على بيان الدخل لـ “دبي للاستثمار” تحقيق مكاسب قدرها 186 مليون درهم.

وكانت شركة دبي للاستثمار قد استحوذت على مزرعة مرموم للألبان، وأنشأت “يونايتد سيلز بارتنرز” في عام 1996.