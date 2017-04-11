“دبي للاستثمار” تبدأ العمل بمشروعها في السعودية

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قال “خالد بن كلبان” الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي، إن الشركة ستبدأ العمل بمشروعها في الرياض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما نقلت “سي إن بي سي عربية”.

وكانت الشركة قد أطلقت في مارس 2015 مشروع “مجمع الرياض للاستثمار” على غرار مشروعها الرئيسي في دبي “مجمع دبي للاستثمار”، على مساحة 11 مليون متر مربع.

ويشمل المشروع مرافق تخزين ومنشآت لوجستية، وبنى تحتية، ومرافق سكنية وتجارية وغيرها.

وتملك دبي للاستثمار 25 % من الأراضي المخصصة لهذا المشروع، والتي تم شراؤها بمبلغ 1.5 مليار ريال.

وتخطط الشركة لأن تسهم بنسبة تتراوح بين 10 % و 15 % من تمويل المشروع، وسيتم تمويل البقية من خلال صندوق يشارك به مستثمرون آخرون.

وقامت شركة دبي للاستثمار في العام 2015 بتأسيس شركة جديدة في السعودية تحمل اسم “دار دبي للاستثمار” بالشراكة مع شركة “دار تطوير العقار”، لإدارة وتشغيل مشاريع عقارية ضخمة ومتعددة الاستخدامات في أنحاء السعودية.

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Tags:السعوديةدبي للاستثمارمشروعات
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امل صبرى

امل صبرى

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