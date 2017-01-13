“دبي للاستثمار العقاري” تطلق خطط دفع مرنة لعملائها

أعلنت دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لدبي للاستثمار، عن خطط دفع مرنة لعملائها الراغبين في الشراء بمشروعها «تلال مردف».

وتشتمل الخطة على دفع 30% خلال مرحلة بناء المشروع، على أن تدفع النسبة المتبقية البالغة 70% عند التسليم في الربع الأخير من 2018 ما يجعل العملية أكثر سهولة للمشترين بفضل شروط الدفع لفترة طويلة.

وبموجب خطة الدفع ذاتها، يطلب من المشترين تسديد دفعة أولى بنسبة 10% عند الحجز، تليها دفعة أخرى بواقع 5% عند توقيع اتفاقية البيع والشراء في غضون الثلاثين يومًا اللاحقة، و5%في غضون 6 أشهر من تاريخ الحجز و5% خلال عام من الحجز و5% في غضون 18 شهرًا من تاريخ الحجز. ويمكن دفع النسبة المتبقية (70%) عند التسليم.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام دبي للاستثمار العقاري: «تهدف خطة السداد لمشروع «تلال مردف» إلى توفير أقصى قدر من المرونة للعملاء، حيث قمنا بصياغتها بناء على آراء الراغبين بالشراء، ورغبتهم في الحصول على شروط دفع سهلة. لقد كان الطلب على «تلال مردف» مشجعًا للغاية، ويتوقع أن تسهم خطط الدفع المرنة في جعل عملية الشراء أكثر سلاسة».

يشار إلى أن تكلفة «تلال مردف» تبلغ 3 مليارات درهم، وهو المشروع الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً، وتبلغ مساحته 3.9 ملايين قدم مربعة، تضم وحدات سكنية وتجارية ومرافق ترفيهية.

وسيوفر1054 شقة متنوعة بين وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس وفندق من فئة الأربعة نجوم يضم 116 غرفة و128 شقة فندقية ومستشفى يضم 230 سريرًا.

ويجري تطوير «تلال مردف» على مرحلتين، ومن المتوقع إنجازه ابتداء من الربع الأخير من العام 2018.