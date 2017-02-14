“دبي للاستثمار الصناعي” تدخل مشاريع بـ 1.1 مليار

أكدت شركة دبي للاستثمار الصناعي التابعة لدبي للاستثمار، التي توزع استثماراتها على المشاريع القائمة والجديدة، أمس، دخولها استثمارات في مشاريع متنوعة وصلت قيمتها إلى 1.1 مليار درهم في قطاعات مختلفة، ضمن خططها للتوسع الاستراتيجي منذ عامين. وتشمل استثمارات الشركة 185 مليون درهم في مشروع مستشفى «كينغز كوليدغ» الذي تبلغ قيمته 700 مليون درهم، و110 ملايين درهم في شركة الإمارات للف الألمنيوم «إميرول» التي تقدر قيمتها 370 مليون درهم بمنطقة خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد)، و30 مليون درهم في جامعة مودول دبي (تبلغ إجمالي قيمة المشروع 32 مليون درهم).

وتستهدف الشركة أيضًا قطاعات واعدة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والألمنيوم، والتي ترى فيها الشركة مجالات استراتيجية لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» واستراتيجية دبي الصناعية.