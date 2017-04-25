دبي لصناعات الطيران تستحوذ على “أواس” لتأجير الطائرات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ بشكل كامل على مجموعة شركات «أواس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات، وذلك عبر تمويل تديره شركة «تيرا فيرما كابيتال بارتنرز» ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا. ولم يتم الكشف عن بنود هذه الصفقة.

وتزاول شركة «أواس» نشاطها منذ أكثر من 30 عاماً كواحدة من شركات تأجير الطائرات الرائدة في العالم، بأسطول يضم 263 من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب وبأحجام تتراوح بين البدن الضيق والعريض، بما في ذلك 23 طائرة جديدة سيتم تسليمها قبل نهاية العام 2018. وتقدم «أواس» حالياً مجموعة متخصصة من حلول الطيران لقاعدة عملاء تضم أكثر من 85 شركة طيران في أكثر من 45 بلداً.

وسوف يكون لدى الشركة التي ستنتج عن الاستحواذ أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم 394 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار، وسوف تقدم خدماتها لأكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في أكثر من 55 بلداً عبر مكاتب تابعة لها في دبي وإيرلندا وسنغافورة والولايات المتحدة.