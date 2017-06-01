“دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” يدرس تأسيس شركة وطنية للتأمين التكافلي

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قال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أنه يدرس تأسيس شركة وطنية تعنى بإعادة التأمين التكافلي في الإمارات.
وأوضح خلال اجتماع لمجلس إدارته أن الهدف من تأسيس الشركة هو دعم قطاع التكافل.
وأضاف أنه يدرس أيضاً إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة، وذلك بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.
وتأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، ويهدف إلى تدعيم مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي، ووضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسية وهي التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، ونمط الحياة الإسلامي.

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Tags:تأسيسدبي لتطوير الاقتصاد الإسلاميشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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