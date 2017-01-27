دبي عنوان التفوق بلا منازع

قالت مجلة «كونديه ناست ترافيلر» في تقرير لها، إن دبي هي عنوان التفوق بلا منازع؛ فهي تحتضن أكبر وجهة ترفيهية مغطاة، وأكبر حديقة زهور في العالم. وأعلى مبنى في العالم رسمياً على ارتفاع 2716.5 قدماً. والأكثر دهشة أن المدينة حافظت على لقب مطار دبي الدولي «أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين».

وأضافت أن مطار دبي الدولي لا يحمل اللقب استناداً إلى بيانات 2016، بل هو يحمله منذ 2014، عندما تفوق على هيثرو لندن.

وساهمت 11 وجهة سفر جديدة وازدياد عدد الرحلات من ناقلات محلية في دفع حركة المسافرين، كما فعلت خدمات جديدة من سبايس جيت، وجيت أيرويز وأير انديا الهندية، والخطوط الجوية النيبالية وروسيا ايرلانيز الروسية التي أطلقت رحلاتها إلى دبي في 2016.

كما يحتضن المطار ناقلة المسافات البعيدة طيران الإمارات التي ساهمت في تحويل المطار إلى واحد من أهم وجهات التوقف للمسافرين في طريقهم من وإلى أماكن مثل بودابست، وبكين، وبوسطن.

وقالت صحيفة «بريسبان تايمز» الأسترالية في تقرير لها نشرته أمس، إن مطار دبي الدولي استقبل 83.6 مليون مسافر في 2016، حسبما كشفت الأرقام، التي جعلت منه، وما زالت، أكثر المطارات في العالم ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين.

وأردفت الصحيفة قائلة: إن صعود مطار دبي كان باهراً، إذ استقبل 16 مليون مسافر في 2002، مما يجعل من إجمالي معدل نموه في تلك السنوات الـ16 أكثر من 423 %.