دبي تنشئ 38 جسراً خلال 10 سنوات

أنشأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 38 جسراً جديداً في 10 سنوات، غيرت من خلالها خريطة طرقها بشكل كامل.

وأوضح تقرير مفصل أبرز هذه الجسور ومنها “العائم” الذي يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 9000 مركبة في الساعة، ومعبر الخليج التجاري الذي نفذ على مرحلتين ويربط بين ديرة وبر دبي بتكلفة وصلت إلى 690 مليون درهم، وجسر القرهود بارتفاع 15 متراً فوق الخور وتبلغ تكلفته 415 مليون درهم.

وأشار “مطر الطاير” المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن الهيئة تنفذ حالياً العديد من مشروعات الجسور والطرق الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء وأخرى قيد التصميم سيتم تنفيذها مستقبلاً.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الجسور هو تقليل الازدحامات والاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة في الإمارة.

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