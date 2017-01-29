دبي تفتتح مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط

افتتحت اليوم فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017 في فندق اتلانتس دبي الذي يستمر ثلاثة ايام.

يقام المؤتمر تحت رعاية معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات و تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية .

يهدف المؤتمر الى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أرجاء المنطقة.

ويركز المؤتمر في أجندته على عقد جلسات متزامنة لتثقيف الحضور عن كيفية استخدام أحدث تحليلات البيانات في تحرياتهم بالإضافة إلى استعراض دراسات على نحو عالمي حول الاحتيال من منطقة الشرق الأوسط وسبل إرساء الطرق الفعالة من حيث التكلفة لمنع الغش وكشف حالات الاحتيال.

وأكد سعادة علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال كلمته بافتتاح المؤتمر أن منع الاحتيال يعد من أبرز التحديات الماثلة أمام العولمة الاقتصادية التي تسقط فيها جميع الحواجز وتبقى الكلمة الحاسمة للقدرة التنافسية و أصبحت التكنولوجيا اليوم الأداة الرئيسية لتمكين الكفاءات وسهولة الوصول إذ يتم تبادل المعارف والموارد عبر شبكات واسعة النطاق.. ولفت الى انه انطلاقاً من مكانة دبي كبوابة إقليمية ومركز للقطاعات المختلفة تؤكد سياستنا الاقتصادية على مسألتي القدرة التنافسية والانفتاح وتولي الأولوية للترابط بين الشفافية والأمن.

وأكد إبراهيم التزام اقتصادية دبي على التعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية لتنمية مهارات الخبراء في دبي والمنطقة والتخلص من ممارسات الاحتيال والحفاظ على نزاهة العمل. مشيرا إلى مدى أهمية آليات وأنظمة مكافحة الاحتيال لجعل دبي الوجهة المفضلة للاستثمارات والأعمال.

ومن جانبه قال محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في اقتصادية دبي أن دعم الدائرة لمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط يأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرامية إلى الحفاظ على مكانة الإمارة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالإضافة إلى جعل اقتصادها الرقمي في صدارة النمو التنافسي والمستدام.

و اكد المروشدي التزام اقتصادية دبي بتعزيز تبادل المعرفة وتثقيف مجتمع الأعمال حول كيفية التصدي لعمليات الاحتيال ومنع الغش من خلال التعرف على أحدث التقنيات والأدوات في مجال مكافحة الغش الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى الممارسات التجارية التنافسية بين المهنيين.

و من جانبه اكد الدكتور جيمس راتلي رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية اهمية العمل مع اقتصادية دبي وإطلاق مثل هذا المؤتمر لمناقشة الأفكار وأفضل الممارسات في هذه الصناعة. .منوها أن المؤتمر يمثل فرصة لا تقدر بثمن لكبار المتخصصين في مكافحة الغش في المنطقة لمعرفة المزيد والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والأدوات اللازمة لمساعدتهم في منع الغش والكشف عن عمليات الاحتيال الجديدة.

و من جانبه تناول يوجين كاسبرسكي الخبير العالمي بمجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشريك المؤسس لإحدى كبريات شركات مكافحة الفيروسات في أوروبا يكلمته أمام المؤتمر المشهد الحالي للأمن الإلكتروني وكذلك الأدوات والتقنيات التي ينبغي على المؤسسات استخدامها لتفادي الهجمات الإلكترونية.

وأطلع الحضور على “تقرير الأمم للاحتيال والفساد المهني: نسخة الشرق الأوسط 2016” الذي استعرض حالات احتيال تمت دراستها في منطقة الشرق الأوسط وأسفرت عن خسائر قدرت وسطياً بنحو 275 ألف دولار أمريكي /أكثر من 1 مليون درهم / للحالة الواحدة – وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 150 ألف دولار.