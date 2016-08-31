دبي تستقطب 8.4 ملايين زائر حتى نهاية يوليو

ارتفع عدد زوار دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 8.37 ملايين زائر مقارنة مع 8.23 ملايين زائر خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن دبي استقبلت أكثر من مليون سائح خلال شهر يوليو الماضي، الأمر الذي يرجع إلى النجاح الذي حققته دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون مع القطاع الخاص في الترويج لدبي في العديد من الأسواق.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو لتصل إلى 99730 غرفة مقارنة بـ94839 غرفة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 5%.

وعلى صعيد عدد ليالي المبيت في المنشآت الفندقية في دبي فقد أظهرت البيانات أن إجمالي الليالي الفندقية بلغ نحو 15.85 مليون ليلة مقارنة مع 15.12 ليلة بنهاية يوليو 2015، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.7 ليال.

السعر

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة سجل تراجعاً بنسبة 10.9% ليصل إلى 521 درهماً لليلة المبيت مقارنة مع 585 درهماً خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي.

كما تراجع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 11.7% ليصل إلى 397 درهماً خلال الفترة التي تمتد من بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو مقارنة مع 450 درهماً متوسط العائد على الغرفة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عدد المنشآت الفندقية في دبي ارتفع مع نهاية يوليو الماضي ليصل إلى 675 منشأة بنمو 1% مقارنة مع 668 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم 92 منشأة تضم 31694 غرفة لتستحوذ على نسبة 32% من مجمل عدد الغرف الفندقية في الإمارة، حيث وصل عدد المنشآت الفندقية من فئة 4 نجوم 108 منشآت تضم 21874 غرفة وبنسبة 22% من مجمل عدد الغرف في دبي.

واستحوذت الفنادق من فئات نجمة إلى 3 نجوم على حصة 21% من مجمل عدد الغرف في دبي مسجلة 21094 غرفة ضمن 265 منشأة فندقية.

المنشآت

وأشارت البيانات التفصيلية التي تناولت أداء القطاع السياحي في دبي خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو الماضي أن عدد منشآت الشقق الفندقية في الإمارة وصل إلى 210 منشآت تضم 25069 شقة موزعة بين 9416 شقة فخمة ضمن 64 منشأة و15653 شقة فندقية متوسطة المستوى ضمن 146 منشأة.

وفيما يتعلق بمتوسط نسب الإشغال في الغرف والشقق الفندقية في الإمارة أشارت البيانات إلى أن متوسط الإشغال خلال أول سبع أشهر من العام الجاري وصل إلى 76% مقارنة مع 77% خلال نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يرجع إلى دخول المزيد من الغرف الفندقية إلى الخدمة.

وبحسب البيانات الرسمية فقد سجلت الشقق الفندقية متوسطة المستوى أعلى نسب إشغال منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 82% الأمر الذي يعني نجاح الإمارة في استقطاب شرائح سياحية جديدة واختراق الطبقات المتوسطة، في حين وصل متوسط إشغال الشقق الفندقية الفاخرة إلى 79%.

الفئات

وأظهرت البيانات أن المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم سجلت متوسط 75%، وهي نفس النسبة التي سجلتها المنشآت الفندقية من فئة 4 نجوم، وفي الفئات من نجمة إلى 3 نجوم وصل متوسط الإشغال إلى 75%.

وفيما يتعلق بتوزيع الزوار حسب المناطق فقد أظهرت البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تحافظ على تصدرها للأسواق العالمية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي.

والذي بلغ نحو مليوني زائر بنسبة 24% من مجمل عدد زوار الإمارة، في حين بلغ عدد الزوار القادمين من أوروبا الغربية نحو 1.75 مليون زائرة بنسبة 21% وحلت منطقة جنوب آسيا في المركز الثالث من حيث عدد الزوار الذين صدرتهم إلى دبي بنسبة 17% والذي بلغ 1.42 مليون زائر.

وأظهرت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 11% من مجمل عدد زوار دبي و9% من دول شمال وجنوب شرق آسيا و5% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و5% من أفريقيا، بينما وصلت حصة الزوار القادمين من القارة الأسترالية إلى 2% من مجمل عدد زوار دبي.

الأسواق

وفيما يتعلق بتوزيع الزوار حسب الدول فقد تصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 974 ألف زائر بنمو 9% مقارنة مع أول سبعة أشهر من العام الماضي، وحلت السعودية ثانية بـ921 ألف زائر بنمو 5%، بينما سجل السوق العماني أعلى نسبة نمو .

والتي وصلت إلى 22% لترتفع من 569 ألف زائر إلى 695 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2016.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الزوار من المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 689 ألف زائر مع نهاية يوليو الماضي. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الأسواق العشرة الكبرى، حيث قَدِم منها 348 ألف سائح، وجاءت باكستان في المركز السادس بعد أن ارتفع عدد الزوار بنسبة 14% ليصل إلى 337 ألف زائر.

وقد أثمرت الجهود التسويقية التي بذلتها دائرة السياحية والتسويق التجاري في السوق الصيني عن نمو عدد السياح الصينيين في دبي بنسبة 13% خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو ليصل إلى 304 آلاف سائح مقارنة مع 269 ألف زائر صيني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد الزوار الذين توافدوا من ألمانيا لزيارة دبي نحو 271 ألف زائر في حين تراجع عدد السياح الإيرانيين بنسبة 8% إلى 256 ألف سائح، ومن الكويت بنسبة 2% إلى 244 ألف سائح، في حين سجلت الفلبين ثاني أعلى نسبة نمو بعد عمان، حيث ارتفع عدد الزوار من الفلبين بنسبة 19% خلال ليصل إلى 206 آلاف زائر مقارنة بـ 174 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد السياح الأردنيين سجل تراجعاً بنسبة 22 % ليصل إلى 91 ألف سائح، وهي أعلى نسبة تراجع تسجلها الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي، في حين ارتفع عدد السياح من روسيا بنسبة 1% ليصل إلى 124 ألف سائح.

بينما ارتفع عدد السياح من قطر بنسبة 10% إلى 113 ألف سائح، ومن فرنسا 154 ألف سائح، ومن استراليا 156 ألف سائح، ومن إيطاليا 115 ألف سائح؛ وترجع عدد السياح من مصر بنسبة 9% ليصل إلى 116 ألف سائح.

«آرنست يانج»: ارتفاع معدلات الإشغال والإيرادات في الإمارات الشهر الماضي

قال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيEY: «حققت العديد من أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً إيجابياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نظراً لحلول عيد الفطر في شهر يوليو الماضي وضمن الفترة محل الاستبيان.

وأعلنت «ارنست يانج» أمس نتائج استبيان أجرته خلال النصف الأول من العام حيث سجلت فنادق دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات إيجابية في متوسط إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في يوليو 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت في دولة الإمارات، معدلات الإشغال ومتوسط إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في كل من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في يوليو 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت معدلات الإشغال في سوق الضيافة في دبي ارتفاعاً بنسبة 6.2% في يوليو 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى أيضاً لزيادة إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 4.5%، مرتفعة من 108 دولارات أميركية في يوليو 2015 إلى 113 دولاراً أميركياً في يوليو 2016.

فيما انخفض متوسط السعر اليومي للغرفة من 177 دولاراً أميركياً في يوليو 2015 إلى 168 دولاراً أميركياً في يوليو 2016. وسجلت سوق الضيافة في أبوظبي نمواً إيجابياً في معدلات الإشغال بارتفاع من 61% في يوليو 2015 إلى 68% في يوليو 2016.

وخلال شهر يوليو أيضاً، سجل سوق الضيافة في رأس الخيمة ارتفاعاً في متوسط الإشغال بنسبة 65.7% مقارنة بـ 48.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أسفرت هذه الزيادة عن ارتفاع في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 27.4% في يوليو 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الارتفاع في معدلات الإشغال مدفوعاً بارتفاع عدد الزوار القادمين إلى المدينة من 54155 في يوليو 2015 إلى 73326 في يوليو 2016.

وكانت المملكة العربية السعودية هي الاستثناء الوحيد، حيث تراجع أداء قطاع الضيافة ضمن المدن الرئيسية فيها، وذلك نتيجة التغيير في أيام شهر رمضان المبارك مقارنة بيوليو 2015.

وتم تسجيل أعلى معدلات الإشغال في جدة بواقع 81% في يوليو 2016، مقارنة بـ 84% في يوليو 2015.

وبالنظر إلى أداء القطاع على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط، سجلت أسواق الضيافة في بيروت والقاهرة ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت سوق الضيافة في بيروت زيادة في متوسط الإشغال مرتفعة من 58% في يوليو 2015 إلى 63% في يوليو 2016. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط السعر اليومي للغرفة قد انخفض بنسبة 23.7% في يوليو 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسبباً انخفاضاً في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة من 111 دولاراً أميركياً في يوليو 2015 إلى 92 دولاراً أميركياً في يوليو 2016.

وشهدت سوق الضيافة في القاهرة زيادة إيجابية على مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية في يوليو 2016، حيث ارتفع متوسط الإشغال بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وترافق ذلك مع ارتفاع ملفت في متوسط السعر اليومي للغرفة من 133 دولاراً أميركياً في يوليو 2015 إلى 144 دولاراً أميركياً في يوليو 2016، مؤدياً أيضاً إلى ارتفاع في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة من 53 دولاراً أميركياً إلى 98 دولاراً أميركياً خلال الفترة ذاتها.

ويرجع النمو في أسواق الضيافة في بيروت والقاهرة بشكل رئيسي إلى موسم العطلات الصيفية، حيث تعود نسبة كبيرة من المواطنين المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة.

وعموماً، سجلت أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً جيداً خلال فترة الصيف الهادئة عادةً. ومن المتوقع أن يتراجع أداء الفنادق خلال أغسطس نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ولكن يفترض أن يستعيد نشاطه مع اقتراب نهاية العام».

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