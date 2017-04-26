دبي تستضيف ملتقى النجاح لقادة الأعمال 13 مايو المقبل

تستضيف دبي ملتقى النجاح لقادة الأعمال في 13 مايو المقبل بهدف تثقيف وتعليم وتحفيز المشاركين على تحديد أهداف واضحة وخلق وتحقيق الدخل المستدام والذي بدوره سيرفع مستوى التفكير إلى مستويات عالية من التحقيق الذاتي والنجاح.

يحاضر في الملتقى الذى تنظمه مؤسسة “نجاحي” بالتعاون مع “صكسيس ريسورسز” المؤسسة العالمية لتنظيم المؤتمرات عددا من أبرز المتحدثين في العالم والذين سيقومون في يوم واحد بحصر وتقديم كل ما تعلموه من استراتيجيات النجاح وكيفية الحيازة على الأصول والاستثمار فيها وإدارة الأموال بفعالية وتطوير المهارات القيادية الأساسية الى جانب التركيز على تكوين والحفاظ على الثروة وفي نفس الوقت على اللياقة البدنية والعقلية.

وتلتزم مؤسسة نجاحي بدعم عام الخير من خلال تقديم جزء من ريع الفعالية للأعمال الخيرية عن طريق التعاون مع منارة الأمل ومشاريعها ..

وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الشباب من خلال نشر العلم والمعرفة بين الشباب في الدول النامية.

وقالت زينة الزهيري الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة نجاحي ” لقد ارتأينا تنظيم هذه الفعالية بعد النجاح الذي لاقاه “مؤتمر روّاد الأعمال المتميزين 2016″ الذي أقيم في دبي في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المشاركين للدورات التدريبية في تعزيز المعرفة المالية وتطوير مهارات الأعمال والقيادة ” ..مشيرة الى ان المؤسسة تهدف إلى جلب أفضل المتحدثين والفعاليات إلى المنطقة لما فيها من إلهام وتحفيز وتشجيع المشاركين لنيل المعرفة والعلم .

وتم اختيار المتحدثين وفقا لقدرتهم على إلهام وتحفيز المشاركين على خلق ووضع أهدافهم بشكل واضح وتحقيقها للوصول إلى النجاح الذي يصبون إليه ومن أبرزهم ماري بوفيت وهي المتحدث الرئيس في الفعالية والتي تتميز بكونها صاحبة أعلى نسبة مبيعات لكتبها وأيقونة الاستثمار حيث ستقوم بطرح رؤيتها واستراتيجيتها في الأعمال والتي تساعد على خلق وتطوير الأعمال بشكل ناجح.

ومن المتحدثين الآخرين الاستثنائيين في المؤتمر ساندي جاديجا أحد أبرز خبراء واستراتيجيي التجارة وماك أترام الحائز على جائزة ريادة الأعمال والذي يملك عددا كبيرا من الأعمال، وكيفين جرين، أكبر مستثمر عقارات