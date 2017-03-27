دبي تستحوذ على 85 % من الصكوك عالمياً

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن ناسداك دبي تأتي كأكبر بورصة في العالم من حيث إدراجات الصكوك بقيمة 49 مليار دولار في إطار السعي نحو ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتستحوذ وحدها على 85% من جميع الصكوك المدرجة في العالم.

وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد إدراج عقدين جديدين ضمن سوق عقود الأسهم المستقبلية، والعقدان لشركة سوق دبي المالي وشركة دبي للاستثمار. وسينضم العقدان الجديدان لقائمة من 9 أسهم هي إعمار وأرابتك والاتحاد العقارية وبنك دبي الإسلامي والدار العقارية ودي إكس بي إنترتينمنتس وبنك أبوظبي التجاري واتصالات وموانئ دبي العالمية، ما يرفع عدد أسهم السوق إلى 11 سهماً.

مؤشر

وأشار إلى أن السوق تستعد لمرحلة جديدة تتمثل في إطلاق مؤشر للعقود الآجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيكون إطلاق المؤشر للعقود الآجلة خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالسوق وجذب الاستثمارات المؤسسية، موضحاً أن هذه الخطوة سيليها توجه السوق نحو إدراج عقود أسهم من خارج الإمارات، ثم التوجه نحو المرحلة الرابعة التي ستتمثل في الوصول إلى نفس حجم السيولة التي يشهدها سوق الأسهم الرئيسي (سوق دبي المالي).

وأضاف أن انطلاقة سوق عقود الأسهم المستقبلية تعتبر الأنجح عالمياً، حيث ان أول أسابيع الإطلاق شهدت تداولات بنحو 20 إلى 25 % أعلى من السيولة التي شهدتها أسواق العقود التي تم إطلاقها في كل من تركيا وماليزيا عند الإطلاق، مشيراً إلى أن سوق العقود يعتبر المنتج الأكثر نجاحاً والتي تطلقه ناسداك دبي خلال السنوات الماضية.