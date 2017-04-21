دبي تدرس إصدار صكوك

نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لصكوك، وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الحكومة تبحث عن خيارات أخرى لجمع الأموال، بما في ذلك بيع سندات تقليدية أو جمع قروض أو التمويل المباشر، إلّا أن الخيار الأكثر احتمالاً هو طرح صكوك.

وأضافت المصادر أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار نهائي، وقد تمتنع عنه في حال لم تكن ظروف السوق مواتية.

وبمجرد اتخاذ دبي قراراً نهائياً بشأن التمويل، فإنه من المتوقع أن تجمع ما يصل إلى مليار دولار من أوراق الدين هذا العام، وفقاً للمصادر.

يشار إلى أن دبي جمعت 750 مليون دولار من إصدار صكوك في العام 2014، ولديها صكوك بقيمة 600 مليون دولار تُستحق في مايو/أيار المقبل، وفقاً لبيانات «بلومبيرج».