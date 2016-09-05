دبي: تحويل 25 % من وسائل النقل للقيادة الذاتية في 2030

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) عن خططها لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة – بدون سائق – من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وجاء إعلان هيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UTIP) لمنطقة الشرق الأوسط والذي سلط الضوء على أهم التطورات في مشاريع تطوير النقل العام في جميع أنحاء المنطقة، وذلك حسبما نقل موقع “كونستركشن وييك”.

وتوقع مطر الطاير، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن يصل عدد الحافلات العامة إلى 2000 حافلة بحلول عام 2020 تنقل مليوني راكب يوميا.

تعليقات

comments