دبي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الثراء والرخاء الاقتصادي

حلت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف لأفضل المدن في العالم من حيث الثراء والرخاء الاقتصادي، وأدرجت في تصنيفها 100 مدينة مختلفة حول العالم، هي الأفضل من حيث الوضع الاقتصادي.

وبينت الدراسة التي أصدرتها شركة «أركاديس» العالمية أن حصول مدينة دبي على المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الثراء والرخاء، يعني أنها أفضل اقتصادياً من عشرات المدن العالمية التقليدية والمعروفة مثل نيويورك وطوكيو وسيؤول.

ويأخذ المؤشر، الذي نشره موقع «العربية»، بعين الاعتبار جملة من التدابير والمؤشرات من أجل التوصل إلى مدى صحة الوضع الاقتصادي في المدن، ومقارنة كل واحدة بالأخرى، ومن هذه المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار: البنية التحتية للمواصلات، سهولة تأسيس عمل تجاري، السياحة، أهمية المدينة في شبكة الاقتصاد العالمي، مدى فعالية وسائل الاتصال خاصة الإنترنت وشبكات الهاتف.

وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى، تلتها «هونج كونج» ثم لندن، وأحتلت زيوريخ المركز الخامس تلتها أدنبرة في اسكتلندا، ثم براغ في جمهورية التشيك، ونيويورك ثامناً، والعاشرة كانت العاصمة السويدية ستوكهولم.

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