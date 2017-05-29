دبي تجمع نحو 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى لتوسعة المترو

قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن حكومة دبي من المتوقع أن تجمع الأموال اللازمة لتوسعة شبكة مترو الإمارة مع قرض مبدئي بنحو 500 مليون دولار ستتبعه في وقت لاحق قروض أخرى بضمان وكالات لإئتمانات التصدير.

وأضافت المصادر أن دائرة المالية في دبي ستخاطب بنوكا على مدى الأسبوعين القادمين للحصول على قرض لأجل خمس سنوات، وهي نصف مدة استحقاق حزمة قروض ناقشتها الحكومة في وقت سابق مع بنوك ووكالات ائتمان صادرات.

وحينما خاطبت الحكومة بنوكا حول تمويل توسعة المترو العام الماضي طلبت تمويلا قدره 2.8 مليار دولار كان سيشمل قروضا بضمان وكالات لإئتمانات التصدير لأجل 18 عاما وقرضا تجاريا لأجل عشر سنوات.

وبموجب الطلب المبدئي لحكومة دبي، فإن الشريحة التجارية من حزمة القروض ستحمل هامش فائدة لا يتجاوز 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) مع رسوم بنكية مدفوعة مقدما بحد أقصى 50 نقطة أساس ورسوم إلتزام عند 40 نقطة أساس ورسوم اكتتاب عند 25 نقطة أساس.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات مع الحكومة لم يعلن عنها، إن من المرجح أن يحمل القرض لأجل خمس سنوات المتوقع أن تقترحه الحكومة الآن هامش فائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس فوق الليبور.

وقال أحد المصادر إن البنوك التجارية تشعر بمزيد من الارتياح إزاء القرض لأجل خمس سنوات عن مثيله لأجل عشر سنوات وستكون مستعدة لإقراض دبي مزيدا من الأموال مع مضي الوقت.

وأضافت المصادر أن القرض سيكون تسهيلا غير مضمون يقدم مباشرة إلى دائرة المالية. وامتنع متحدث باسم دائرة المالية عن التعليق.

وسيتم استخدام حصيلة القرض في البدء في مشروع تمديد مترو دبي 15 كيلومترا حتى موقع معرض وورلد إكسبو الذي ستستضيفه الإمارة في 2020.

وستكون تلك التوسعة ثاني مشروع رئيسي في البنية التحتية تهدف دبي لتمويله هذا العام بعدما دبرت مؤخرا قرضا بثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي.

وتخطط الحكومة في نهاية المطاف لاستثمار نحو 35 مليار دولار في توسعة مطار آل مكتوم الدولي ليصبح المطار الرئيسي للإمارة بطاقة استيعابية 146 مليون مسافر بحلول 2025.

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