دبي في طريقها لإبرام اتفاق قرض بـ3 مليارات دولار لتوسعة “مطار آل مكتوم”

قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن إمارة دبي تضع حاليا اللمسات النهائية على اتفاق قرض مجمع بثلاثة مليارات دولار لأجل سبع سنوات تحتاجه لدعم توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتعتزم توقيع التسهيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومشروع توسعة المطار واحد من ثلاثة مشروعات بنية تحتية كبرى تدعمها دبي بتمويل من خلال الدين إلى جانب بناء موقع معرض إكسبو 2020 في دبي والذي يبلغ إجمالي تكلفته التقديرية نحو سبعة مليارات دولار وتمديد شبكة مترو دبي من خلال قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.

ويغطي قرض المطار -الذي ينقسم إلى شريحة تقليدية بملياري دولار وأخرى إسلامية بما يعادل مليار دولار بالعملة المحلية- الجزء التمويلي الأول لمشروع توسعة المطار البالغة قيمته 35 مليار دولار والذي يستغرق 12 عاما.

وقال مصدر مطلع إن القرض الذي يتولى تنسيقه بنك إتش.إس.بي.سي سيكون بهامش 200 نقطة أساس بالنسبة للشريحتين الدولية والمحلية.

وامتنع متحدث باسم دائرة المالية في دبي عن التعليق.

وحالما تتم توسعته سيصبح المطار أكبر مركز رئيسي في العالم للركاب وللبضائع بطاقة استيعابية تصل إلى 220 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنويا بحسب بيان للحكومة.