“دبي باركس ” تطرح بطاقات صيفية جديدة تتيح الإقامة في فندق لابيتا

أعلنت دبي باركس آند ريزورتس عن طرح بطاقات العروض الصيفية والتي تتيح الإقامة في فندق لابيتا مع تذاكر دخول للمنتزهات الترفيهية الثلاث وحديقة الألعاب المائية.

وأوضحت أن المنتزهات الترفيهية التي تشملها العروض هي : “موشنجيت دبي”، و “بولييود باركس دبي”، و “ليجولاند دبي”، و”ليجولاند ووتر بارك”.

وأشارت إلى أن فندق لابيتا بعد جزء من ماريون أتوجراف كوليكشن، ويقع في قلب “دبي باركس آند ريزورتس”.

وأوضحت أن الباقات تتضمن ما يلي:

– باقات تبدأ من 315 درهم للشخص في الليلة الواحدة (بسريرين ديلوكس مزدوجين لـ 4 أشخاص).

– باقات تشمل إقامة ليلة واحدة في فندق لا بيتا لا تشمل المنتزهات الترفيهية.

– باقات تشمل تذاكر دخول للمنتزهات الترفيهية خلال مدة الإقامة.

– باقات تشمل تذاكر “كيو-فاست” لمنتزه “موشنجيت دبي” و “بوليوود باركس دبي”.

– باقات تشمل سرير ديلوكس بحجم مزدوج متوسط (لشخصين)، و ديلوكس مزدوج كبير (شخصين بالغين وطفلين في أسرة بحجم كوين)، جناح صغير وجناح عائلي.

– باقات يمكن ترقيتها لتمشل الإقامة مع وجبتي الفطور والعشاء.

وأضافت أن الباقات تسري حتى 30 سبتمبر 2017، ويمكن القيام بالحجز عبر الموقع الإلكتروني www.dubaiparksandresorts.com.

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