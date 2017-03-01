“دبي باركس” تخفض أسعار التذاكر خلال شهر مارس

أعلنت شركة “دبي باركس آند ريزورتس” عن طرح تذاكر بأسعار خاصة ومخفضة للمواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة طوال شهر مارس الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أنه يمكن حجز التذاكر الجديدة لزيارة كل من المنتزهات الثلاثة والحديقة المائية، عبر الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com.

وأشارت إلى أنه يمكن لكل شخص يحمل هوية الامارات أو إثبات الاقامة شراء 5 تذاكر بالسعر الخاص كحد أقصى.

يشار الى ان الشركة بدأت في افتتاح منتزاهتها منذ نهاية شهر اكتوبر 2016، الا ان اداء السهم لم يتفاعل ايجابا مع الافتتاح ويشهد تراجعا مستمرا بلغت نسبته خلال اخر 7 اشهر أكثر من 30 %.

ويرجع المحللون انخفاض السهم الى ان مستوى اقبال الزوار كان دون المستوى المتوقع قبل الافتتاح، بسبب تراجع مستوى الانفاق العام المتأثر بتراجع اسعار النفط، وكذا غلاء اسعار تذاكر المنتزه .