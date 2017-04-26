“دبي باركس آند ريزورتس” تفتتح وجهة ترفيهية جديدة

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أعلنت “دبي باركس آند ريزورتس” عن افتتاح وجهة ” هاو تو تراين يور دراغون” الترفيهية الجديدة في منتزه “موشنجيت دبي”.

وأوضحت أن فكرة الوجهة الترفيهية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الحائز على الجوائز من إنتاج “دريم وركس أنيمشن”، لافتة إلى أن الوجهة تنقل الزوار إلى أجواء الفيلم بواسطة تقنية االمستشعرات المتعددة.

وأضافت أن الوجهة الترفيهية تتيح للزوار الإبحار في سفينة متأرجحة في أجواء بحرية متقلبة، كما تتيح للأطفال الزحف واللعب مع التنين واستخدام المساسات المائية للتصويب على المراكب التي تحيط بهم.

وأضافت أن “هاو تو ترين دراغون” هي واحدة من أربع مناطق ترفيهة في “دريم وركس التابعة لمنتزه “موشنجيت دبي”.

ويشار إلى أن “موشنجيت دبي” هي عبارة عن منتزه ترفيهي مستوحى من أجواء هوليوود تم افتتاحه في ديسمبر 2016، ويضم 27 لعبة ووجهة ترفيهية، ومختبرات الألعاب التفاعلية، وعروضا مسرحية، و9 مطاعم، و15 متجرا متنوعا للبيع بالتجزئة.

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Tags:دبيدبي باركس آند ريزورتسوجهات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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