دبي المقصد السياحي الأول للبريطانيين

أظهر استطلاع قام به مطار «جيتويك» البريطاني أن دبي هي المقصد السياحي الأول والمُفضّل للبريطانيين، إذ أنّ أكثر من 30% من البريطانيين يبحثون عن الشمس الشتوية الساطعة في الإمارة في هذا الوقت من العام، بحسب ما أوردته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وبيّن الاستطلاع أن السفر إلى دبي هو الرحلة الطويلة المفضلة لقضاء العطلات، تليها «بريدج تاون» في «باربادوس»، ثم «أورلاندو» في فلوريدا.

كما جاءت عدة مُدن أميركية من العشرة الأوائل المفضلة للبريطانيين لقضاء العطلات، حيث حلّت نيويورك في المركز الرابع من الذين شملهم الاستطلاع، بالإضافة إلى «لاس فيجاس» و«لوس انجلوس»، في حين لم تذكر الصحيفة ترتيب هاتين المدينتين، أو بقية المدن العشر الأخرى.