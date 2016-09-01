“دبي المالي” ينهى تعاملات الاسبوع باللون الأخضر

أنهى سوق دبي المالي جلسة اليوم الخميس باللون الأخضر، ليعزز مكاسبه الصباحية بفعل صعود قطاعات النقل والعقارات والاستثمار.

وأغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.21% رابحاً 7.37 نقطة، صعد بها إلى مستوى 3511.77 نقطة، متجاهلاً تراجعات أمس.

وارتفعت كميات التداول اليوم إلى 420.53 مليون سهم مقابل 259.33 مليون سهم بالجلسة السابقة، وقفزت القيم إلى 538.46 مليون درهم مقابل 370.47 مليون درهم بالأمس.

وتصدر قطاع الخدمات الارتفاعات بنسبة 2.32% من خلال صعود سهم أمانات 3.4%، وارتفع قطاع السلع 1.8% مع صعود سهم دبي باركس 1.83%، وارتفع النقل 1.26% مع نمو سهم العربية للطيران 1.48%.

وضمت قائمة الارتفاعات بعض الأسهم القيادية وأبرزها سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع 1.5%، وإعمار مولز وصعد بنسبة 0.36%.

تعليقات

comments