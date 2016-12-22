دبي المالي يغلق تعاملات الأسبوع على انخفاض 0.08%

اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.08 % مغلقا عند مستوى 3517 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 324 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم تراجع 11 سهم من الأسهم المتداولة، أبرزهم سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 1.5 % مغلقا عند 1.30 درهم، وبتداولات بلغت 14 مليون سهم.

تبعه سهم “مجموعة جي اف اتش” بنسبة 1 % مغلقا عند 1.91 درهم، وبتداولات بلغت 8.5 مليون سهم.

كما تراجع سهم “الاتحاد العقارية” بنسبة 0.9 % مغلقا عند مستوى 1.11 درهم، وبتداولات مرتفعة بلغت 37 مليون سهم.

وفي المقابل ارتفع سهم “ماركة” بنسبة 5.3 % مغلقا عند 1.59 درهم، وبتداولات بلغت 21 مليون سهم.

أغلق سهم “أمانات القابضة” على ارتفاع عند 0.960 درهم، وسط تداولات بلغت 43 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي تراجع سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 2.6 % مغلقا عند مستوى 17.00 دولار، وبتداولات بلغت 120 ألف سهم.