“دبي المالي” تبدأ تعاملات العام على ارتفاع 0.2 %

استهل سوق دبي المالي تداولات العام الجديد 2017، بارتفاع نسبته 0.2 % حيث أقفل عند مستوى 3539 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 533 مليون درهم.

ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة، بينما تراجعت أسهم 11 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وأكثر الأسهم تداولا وارتفاعا سهم سلامة للتأمين المرتفع بالنسبة القصوى 15 % عند 0.599 درهم، وبتداولات فاقت 125 مليون سهم.

وارتفع سهم هيتس تيليكوم بنسبة 6.3 % عند 0.570 درهم، وبتداولات فاقت 100 مليون سهم.

كما ارتفع سهم السلام البحرين بنحو 5.6 % عند 1.05 درهم، وبتداولات بلغت 51 مليون سهم.

أما سهم جي اف اتش فانخفض بنسبة 2.5 % عند 1.98 درهم، وبتداولات بلغت 35 مليون سهم.