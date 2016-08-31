“دبي القابضة” تقرر نقل “مول العالم” إلى موقع جديد

أعلن أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ “دبي القابضة” عن قرار نقل موقع تطوير “مول العالم” إلى موقع جديد على شارع الشيخ محمد بن زايد، نظراً لكون هذا الموقع يتيح للشركة تنفيذ أي خطط تطوير وتوسعة مستقبلية بما يواكب متطلبات السوق المتزايدة وينسجم مع النمو والازدهار المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة.

وفي هذه المناسبة، قال “إن ’دبي القابضة‘ ملتزمة بتطوير’مول العالم‘ الذي سيصبح عند اكتماله أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في المنطقة، وجاء قرارنا بنقل المشروع إلى موقع على شارع الشيخ محمد بن زايد انطلاقاً من قناعتنا بأهمية هذا المشروع من كونه سيلعب دوراً مهماً في دعم نمو قطاع السياحة المزدهر في دبي ليسهم بالتالي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وسيخضع مشروع “مول العالم” لعملية تخطيط مكثفة ليكون بعد اكتماله وجهة بارزة للترفيه والتسوق في المنطقة.

و يمتد مشروع مول العالم على مساحة 1.7 مليون متر مربع ويضم 278 مبنى، وسيستغرق تنفيذه مدة تتراوح من 10 إلى 15 عاماً، ويتوقع أن يستوعب بعد الانتهاء من تنفيذه 200 ألف شخص في اليوم.

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