“دبي القابضة” تعلن تفاصيل مشروع “جميرا سنترال” البالغة تكلفته 74 مليار درهم

كشفت “دبي القابضة” اليوم، خلال لقاء حصري بدبي، عن تفاصيل المخطط الرئيسي الكامل والمعتمد لـ “جميرا سنترال” الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يهدف ليكون المدينة المستقبلية الأكثر تطورا وتوازنا عمرانيا وبيئيا ومجتمعيا على مساحة تتجاوز 47 مليون قدم مربعة وبتكلفة 73 مليار درهم.

وقال محمد عبدالله القرقاوي رئيس دبي القابضة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضع لمساته الشخصية على المشروع المستقبلي “جميرا سنترال”، مؤكدا بأن المدينة الجديدة تشكل مختبرا حقيقيا لأحدث ما توصل له العلم والتقنية في تسهيل حياة الناس وتطوير أساليب معيشتهم وتنقلهم وراحتهم .

وأشارت دبي القابضة- حسب بيان صحفي لشركة “دبي القابضة” – إلى أن المخطط الرئيسي لمشروع “جميرا سنترال” شهد نقاشات عديدة، واستُطلعت بشأنه آراء آلاف السكان والسياح والمستثمرين وأصحاب المشاريع، ومن ثم جرى تضمين خلاصة وجهات النظر المختلفة بشأن الاحتياجات المستقبلية لنمط الحياة والمشهد العمراني بدبي، في المخطط الجديد الذي يركز على توفير بيئة مجتمعية حقيقية تدعم وتثري التفاعل الاجتماعي في الإمارة

وتم تصميم “جميرا سنترال” بطريقة مبتكرة تضمن سهولة الحركة فيه من خلال شبكة طرق قابلة للتعديل والتطوير على مراحل مما يسمح بتطبيق ابتكارات القطاع المستجدة وتلبية متطلبات أسلوب الحياة المستقبلية بشكل سلس.

وبوصفه أول مشروع متعدد الاستخدامات فعلياً، يسعى الحي الجديد إلى توفير بيئة تنبض بالحياة وتلبي الاحتياجات الاقتصادية على مدار الساعة طوال العام، وتتيح الاستفادة من مكونات البنية التحتية بكفاءة عالية، بما في ذلك مواقف السيارات على سبيل المثال ويتضمن ما يلي:

278 مبنى منفردا (يتكون من 11 ألف وحدة سكنية،9.1 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة،8 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية، 7200 غرفة فندقية،40 وجهة ترفيهية،37 ساحة عامة،33 حديقة)

ويتوزع المخطط العام الكلي على الشكل التالي: 35% مساحات سكنية، 21% مساحات مكتبية، 19% فنادق، 24% مساحات تجزئة و1% مساحات أخرى.

ويضم المخطط 25 مدخلاً و8 وسائل نقل مختلفة مثل المترو والترام والحافلات ونظام النقل الهوائي (التلفريك).

وسيتم تنفيذ المخطط الرئيسي الجديد بالتعاون مع نخبة متنوعة من الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار في المنطقة، وأيضاً من خلال عدد من الاتفاقيات المزمع إعلانها في الأشهر القادمة.

وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية لدفع عجلة الابتكار والإبداع والسياحة في الإمارة، يتضمن مشروع ’جميرا سنترال‘ 50 ابتكاراً في مجال التخطيط العمراني تهدف جميعها إلى تحسين جودة حياة الأجيال.

وأوضح الفرقاوي أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 25 مليار درهم، مبينا ان المشروع شهد تعاونا غير مسبوق من كافة الجهات في دبي لإنجاز واعتماد كافة مخططات وأفكاره في وقت قياسي .

من المقرر أن تنطلق أعمال إنشاء المرحلة الأولى في عام 2017، علماً بأن أعمال تسوية وتحضير الموقع تمضي على قدم وساق.

وتشمل المرحلة الأولى قطعة أرض تقع في الجانب المقابل لشارع الشيخ زايد من “مول الإمارات”، وتضم: 69 مشروعا، و17 مليون قدم مربعة إجمالي المساحة الطابقية، و300 شقة سكنية (تتضمن 13 مبنىً سكنيا، و 4 مباني سكنية للطلاب ، مبنى للعمل والإقامة)، و280 غرفة فندقية (تتضمن14 فندقاً، منتج)، 12 مبنى تجارياً (مكاتب)، إضافة إلى أماكن التجزئة والترفيه (مركز تسوق عصري، صالة للطعام والمشروبات، مسرحين فنيين، سوق تجزئة، صالة معارض، مبنيين ثقافيين) بالاضافة إلى4 مرافق خدمات اجتماعية،5 حدائق وساحات عامة، 15 ألف موقف سياراتو محطات لـ “ترام دبي”.

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