“دبي القابضة” تسدد اليوم ديوناً بـ500 مليون جنيه استرليني

أعلنت شركة دبي القابضة أنها ستسدد اليوم كامل القيمة الأسمية للسندات الأخيرة والمتبقية بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستسلم تلك المستحقات في موعد استحقاقها، لافتة إلى أن هذه السندات تمثل الشريحة الأخيرة من برامج المجموعة لإصدار السندات متوسطة الأجل والذي صدر في 2007.

وأضافت أنها ستعتمد على مواردها المالية الداخلية لإتمام كامل عملية السداد، لافتة إلى أنها بسداد هذه السندات تكون قد دفعت جميع الديون المتداولة في الأسواق العامة والمستحقة عليها.