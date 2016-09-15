“دبي الدولي” ثاني أفضل مطار في العالم

حل مطار دبي الدولي الثاني من بين أفضل 10 مطارات دولية في العالم على قائمة «ترافيل اند ليجر» المتخصص في الأسفار والعطلات.

ويجري الموقع المتخصص استطلاعاً بين مرتاديه، وبناء على آراء الزائرين وضع الموقع قائمة أفضل عشرة مطارات دولية في العالم. ويستطلع الموقع آراء المشاركين حول الفنادق والمدن والرحلات البحرية والنوادي الصحية وخطوط الطيران.

وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع إن مطار دبي الدولي يتمتع بقدر كبير من وسائل الراحة والفخامة وذكروا غرف الاستحمام والتصميم الواسع الرحب الرائع. وقال روبرت رومنيسكي، أحد المشاركين، إن أفضل توقف له كان في مطار دبي الدولي ووصفه بأنه مطار لا يوصف.

يذكر أن مطار دبي الدولي يحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين والرحلات الدولية. واستمر المطار في تحقيق أرقام ومعدلات نمو مرتفعة خلال العام 2016، حيث صعد عدد مستخدمي المطار إلى 40.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015.

جاء مطار شانغي في سنغافورة في المركز الأول، ومطار هونغ كونغ الدولي في المركز الثالث بعد دبي. وحل مطار انشيون الدولي في كوريا الجنوبية في المركز الرابع، ومطار زيوريخ في سويسرا في المركز الخامس.

وذكر في تقريره الرسمي، أن مطار دبي تعامل مع ما مجموعه 40 مليوناً و506 آلاف و456 مسافراً خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 38 مليوناً و299 ألفاً و288 مسافراً في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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