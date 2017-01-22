“ديار للتطوير”و”دبي الجنوب” توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد

وقعت “دبي الجنوب” و”ديار للتطوير” مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات وذلك في المنطقة السكنية في دبي الجنوب على مساحة 1.27 مليون قدم مربع.

وسيكون المشروع مناصفة بنسبة 50% لكلا الطرفين ويشمل وحدات سكنية وتجارية متنوعة ومحال بيع التجزئة ومرافق ضيافة وسيتم تطوير المشروع على عدة مراحل وفقا لخطة زمنية محددة.

ووقع مذكرة التفاهم عن دبي الجنوب أحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة وعن “ديار للتطوير” سعيد القطامي الرئيس التنفيذي.

وقال سعيد القطامي إن هذه الشراكة ستساهم بتلبية الطلب المتزايد على القطاعات السكنية والتجارية إضافة إلى مشاريع الضيافة والفنادق والتي تتمتع بأعلى معايير الجودة والتصميم العالمية.