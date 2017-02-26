“دبي الجنوب” تفتتح مركزا جديدا للأعمال لدعم المستثمرين

افتتحت “دبي الجنوب” مركزاً جديداً للأعمال بمنطقة مجمع الأعمال “بزنس بارك”، وذلك ترسيخاً لدورها بدعم دور رواد الاعمال في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم تجهيز المركز الجديد ليصبح مجمعاً متكاملاً للأعمال بمختلف المساحات والأحجام تم تأثيثه وتزويده بالدعم الفني والخدمات المكتبية والسكرتارية والاستقبال، إضافة إلى خمس غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية لتصبح بيئة مثالية لبدء الأعمال.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب، إضافة إلى عدد كبير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وأكد الزفين الحرص على دعم الاستثمار في دبي الجنوب من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجهيز المكاتب والوحدات المزودة بأحدث الإمكانيات والتسهيلات، ليصبح تدشين المشاريع المبتكرة ميسرا لأصحاب الأفكار الجديدة والإبداعية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالعمل على تحفيز الابداع والابتكار وتشجيع رواد الأعمال لتأسيس المشاريع الجديدة في دبي.

وقال ” نحن لا نراعي البعد الإقتصادي فقط عند تدشين أي مشروع جديد بدبي الجنوب، بل نراعي البعد الإنساني إيضاً، وذلك لأننا نضع أهداف إستراتيجية دبي 2021 نصب أعيننا طوال الوقت” ، مشيراً إلى أن دبي الجنوب تمضي قدماً في تطوير بيئة ومكان ملائم للعيش والعمل والإستثمار، وصولاً للهدف الأسمى أن تكون دبي الجنوب أيقونة السعادة للمستثمرين وعائلاتهم من شتى مناطق العالم من خلال جميع المشاريع التطويرية التجارية أو السكنية، لتمثل مستقبل دبي في أن تكون أول مدينة مصممة لتتمحور حول سعادة الفرد.

بدوره، قال أحمد الأنصاري أن افتتاح مركز الأعمال يعد جزءاً أساسيا من مسؤوليات دبي الجنوب تجاه الإهتمام بالشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المركز يقدم حلولاّ مكتبية استثنائية لتأسيس الشركات ما يلبي تطلعات مختلف قطاعات الأعمال على اختلاف تخصّصاتها وأحجامها، كما يتيح لرواد الأعمال الحصول على مزايا المنطقة الحرة والحصول على رخصة تجارية واستئجار تلك المكاتب بأسعار تنافسية.

وأضاف أن من أحد أهداف تدشين مركز الأعمال هو التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه بعض رواد الأعمال الذي يملكون مبادرات وأفكار خلاقة لبدء مشاريعهم التجارية بميزانية صغيرة وفق خطة مدروسة ، مشيرا الى أن المركز الجديد سيعزز تنافسية المنطقة الحرة لتصبح وجهة جاذبة للشركات المبتكرة، من خلال تقديم سلسلة من الحوافز والتسهيلات.

وتوفر دبي الجنوب العديد من المزايا الفريدة نظراً لموقعها الإستراتيجي و قربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، المطار الأكبر عالمياً عند إكتمال بناءه، إضافة لقربها لموقع إكسبو 2020، ما يمنح فرصة كبيرة والأفضلية التنافسية لرواد الأعمال عبر توفير الوقت وخفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، كما يوفر مركز الأعمال للمستثمرين الأجانب وأصحاب الشركات والشركات متعددة الجنسيات، ميزات غير مسبوقة، كالملكية الأجنبية بنسبة 100%، واستعادة رأس المال والأرباح، وحرية نقل الأموال، والإعفاء الجمركي داخل المنطقة الحره أضافة لإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير.

ويوفر مركز الأعمال فرصة كبيرة لأصحاب الشركات الناشئة بإمكانية الحصول على مكاتب ذكية وتراخيص بمزاولة الأعمال عن بعد، وذلك بأسعار تبدأ من 30 ألف درهم، شاملة الإيجار وتأشيرات للإقامة ومكاتب مشتركة تستخدم طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى رسوم الترخيص والإعداد، وعدة خيارات مرنه تنقسم إلة فئات أخرى، منها المكتب الذكي المشترك ، ويبدأ من 29.9 ألف درهم، ويعطي تأشيرتين للإقامة، وإيجار المكتب سنة كاملة، وهي مكاتب مرنة، يتم استخدامها بالاشتراك مع آخرين لمدة خمس ساعات يومياً، و المكتب المشترك ويعطي ثلاث تأشيرات للإقامة، وتبدأ رسومه من 39.9 ألف درهم، أما المكتب الذكي الدائم فتبدأ رسومه من 44.9 ألف درهم، ويمكن لصاحب المكتب استخدامه بشكل دائم دون التقيد بعدد ساعات محددة، ويعطي تأشيرتين للإقامة.

ودشنت دبي الجنوب منصة إلكترونية شاملة تجمع الكثير من المهام في مكان واحد لتسهيل عمليات تسجيل الشركات وإنجاز العمل بشكل أسرع وأسهل عن طريق توفير خدمات إلكترونية عديدة متكاملة تربط بين مجموعة واسعة من مزودي الخدمات التجارية، وذلك عبر تطوير موقعها الإلكتروني الرسمي وذلك لتسهيل عملية تسجيل الشركات إلكترونياً خلال 15 دقيقة فقط ، وتسريع وتيرة الأعمال وإلغاء الإجراءات الطويلة عبر نافذة إلكترونية واحدة.