“دبي الجنوب” تعتزم طرح وحدات سكنية للبيع المباشر

قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة مدينة دبي للطيران” و”دبي الجنوب”، إن “دبي الجنوب” تعتزم طرح الوحدات السكنية للبيع المباشر للمرة الأولى في تاريخها خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال معرض “سيتي سكيب جلوبال” الذي بدأ فاعلياته في دبي اليوم، وكشفت فيه الشركة عن مشروعاتها الجديدة بالمنطقة السكنية وهما “القرى” و”النبض” .

وأوضح الزفينأن المنطقة السكنية في دبي الجنوب والمقام عليها المشروعين تقع على امتداد 87 مليون قدم مربعة وستصل تكلفة بنائها إلى 25 مليار درهم.

وأوضح أنها تمتاز بمحاذاة أكبر مطار في العالم وموقع “اكسبو 2020 دبي” يتوسطها شارع “البوليفارد” الجديد، مبينا أنها تعد المدينة الأولى على مستوي العالم المبنية على أسس سعادة الفرد من خلال توفير فرص لقاطنيها بالتمتع بأنماط معيشية مبتكرة.

ويحتل مشروع “القرى” موقعا استراتيجيا في جزء رئيس من المنطقة السكنية لـ “دبي الجنوب” ويمثل المشروع مجتمعا حضريا ذكيا وسط مساحات خضراء مفتوحة تم تخطيطها لتوفير الهدوء والراحة لقاطنيها حيث تتوفر فيه كل الاحتياجات المعيشية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في نهاية 2018.

كما صمم مشروع “النبض” بشكل يشجع سكانه على التفاعل مع بيئة حضرية ديناميكية مفعمة بالحركة والنشاط إذ تجتمع جميع أنماط الحياة في مكان واحد وكل العوامل التي تضمن التسوق والاستجمام والاستمتاع بأوقات الفراغ وجميع المتطلبات الحديثة التي يحتاجها قاطني المشروع مثل مراكز تسوق ونادي صحي و فندقين من فئة أربع نجوم ومركز تجاري ضخم يضم صالات سينما ومحلات تجزئة ومتاجر.

تعليقات

comments