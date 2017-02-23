“دبي التجاري” يناقش السماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي التملك حتى 40 %

أعلن “بنك دبي التجاري” المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية ستناقش خلال اجتماعها القادم مقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد وشركات بتملك نسبة لا تتجاوز 40 % من رأس مال البنك.

وأوضح البنك في بيان له على سوق دبي اليوم، أن إقرار هذه النسبة شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة، ومنح الجمعية العمومية لمجلس الادارة كل الصلاحيات القانونية والادارية لتنفيذ القرار، بما فيها إجراءات تعديل النظام الأساسي للبنك.

و أعلن “بنك دبي التجاري” أن موعد اجتماع الجمعية العمومية سيكون يوم الأحد 15 مارس المقبل، على الساعة 4:30 مساء، في المكتب الرئيسي للبنك بديرة دبي.