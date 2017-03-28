“دبي الإسلامي” يعدل مسمى “بي تي بانين الشريعة” الاندونيسي إلى بنك “بانين دبي الشريعة

عدّل بنك دبي الإسلامي مسمى بنك “بي تي بانين الشريعة تي بي كي” الأندونيسي الذي استحوذ على 40 % منه، إلى بنك “بانين دبي الشريعة”، واحتفل بإطلاق أعماله تحت المسمى الجديد.

و كان بنك دبي الإسلامي قد حصل على الموافقات التنظيمية في عام 2015، للاستحواذ على 40 % من بنك بي تي بانين الشريعة تي بي كي، وتم استكمال الصفقة في وقت سابق، كما تم تغيير اسمه كجزء من الصفقة ليصبح بنك بانين دبي الشريعة.

ويقدم البنك الذي تم تجديد علامته التجارية، خدمات مصرفية إسلامية في إندونيسيا، ويتطلع دبي الإسلامي لنموه في بلد هي الأعلى سكانا بين الدول الإسلامية.