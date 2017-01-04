“دبي الإسلامي” يطلب مقترحات من بنوك لإصدار صكوك

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن بنك دبي الإسلامي طلب من بنوك تقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار قياسي محتمل لصكوك بالدولار الأمريكي.

وقالت المصادر إن الإصدار المزمع سيكون بالحجم القياسي والذي عادة ما يعني أكثر من 500 مليون دولار مضيفة أن طلب تقديم الاقتراحات أُرسل قبل أيام قليلة. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدثة باسم بنك دبي الإسلامي للحصول على تعليق.

وينضم المصرف الإسلامي بذلك لعدد من البنوك في منطقة الخليج تخطط لجمع تمويل من خلال طرح أدوات دين في الأسواق العالمية من أجل تحسين السيولة لديها بعد تضررها جراء هبوط أسعار النفط.

ومن بين تلك البنوك الخليج الدولي البحريني ووربة الكويتي اللذين عينا في الأسابيع الأخيرة الماضية بنوكا لإصدار سندات تقليدية وصكوك.

وآخر إصدار لصكوك من بنك دبي الإسلامي كان بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في مارس آذار الماضي بسعر فائدة 3.6 بالمئة. وكان إصدار السندات المدرج في سوق دبي المالي وفي بورصة ايرلندا جزءا من برنامج صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

كما أن هناك إصدارا للبنك بقيمة 300 مليون دولار أوشك على الاستحقاق وطرحه المصرف في 2012 من خلال وحدة “تمويل” التابعة له ومقرها دبي والمتخصصة في الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وسعر الفائدة على ذلك الإصدار 5.15 بالمئة.

ودبي الإسلامي حاصل على تصنيف Baa1 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة فيتش.