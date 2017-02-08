“دبي الإسلامي” يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار

أعلن “بنك دبي الإسلامي” عن نجاحه بتسعير إصدار جديد له من الصكوك الممتازة الغير مضمونة من قبل مؤسسة مالية بقيمة مليار دولار أمريكي (3.67 مليار درهم).

ويمتد أجل استحقاق هذه الصكوك لخمس سنوات، ينتهي بتاريخ 14 فبراير 2022، ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليار دولار أمريكي ويحمل معدل ربح 3.664 %.

وتم إنجاز هذا الإصدار على إثر سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في آسيا العام الماضي وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن بتاريخ 6 فبراير 2017 .

وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في البورصة الإيرلندية وناسداك دبي، وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي من 185 نقطة أساس +MS أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي لإتمام الصفقة.

فيما تم تسعيرالإصدار لاحقا عند معدل ربح بلغ 3.664 % (170 نقطة اساس +MS) عند التشديد النهائي لتحديد السعر.

وتم تفويض كل من بنك ABC ، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي ، وشركة كيه إف إتش كابيتال، وبنك مايبانك إنفستمنت بنك بيرهاد، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مدراء الاكتتاب المشتركين ومسجلي الاكتتاب المشتركين في الإصدار.