“دبي الإسلامي” يدرج صكوكا بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي

أدرج بنك دبي الإسلامي اليوم، صكوكا صادرة عنه بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.

ويزيد هذا الإدراج القيمة الإجمالية لإدراجات صكوك بنك دبي الإسلامي الحالية في ناسداك دبي إلى 4.25 مليار دولار، ليتجاوز بذلك أي جهة إصدار إماراتية أخرى.

وكان البنك قد أصدر هذه الصكوك من الفئة الممتازة في 08 فبراير الجاري، لأجل خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن عمليات إدراج الصكوك السابقة لبنك دبي الإسلامي تشمل إدراج صكوك بقيمة مليار دولار في عام 2013، وإدراجي صكوك بقيمة 750 مليون دولار ومليار دولار في عام 2015، فضلاً عن إدراج بقيمة 500 مليون دولار في عام 2016.

ووفقا لبيان صدر عن “ناسداك دبي” فقد ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في إمارة دبي إلى 47.81 مليار دولار.